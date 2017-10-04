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    Известный хоккеист угрожал убить стюарда во время полета и требовал кокаин

    (обновлено: )37803
    Известный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Прагу.
    Иржи Гудлер
    РИа Новости

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Иржи Гудлер угрожал убить стюарда во время полета из Нью-Йорка в Прагу и требовал кокаина, сообщает Isport.cz.

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    Согласно показаниям свидетелей, одна из пассажирок бизнес-класса вызвала экипаж, так как испугалась поведения другого пассажира, которым оказался Гудлер. Хоккеист, находившийся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, попросил у экипажа кокаина.

    "Мы думали, что он хотел пить, мы налили ему кока-колы, но он сказал, что хотел "коки" в виде белого порошка, и на английском употребил слово "кокаин", — заявил один из членов экипажа.

    На отказ экипажа предоставить ему наркотик Гудлер сказал одному из стюардов, что убьет его. Затем стюард заметил, что нижняя губа хоккеиста была в белом порошке, после того как он вернулся из туалета. При этом Гудлер пытался справить нужду на кухне, но ему не позволили этого сделать.

    Сам хоккеист заявил, что "ничего не случилось" и это был "маленький инцидент". Гудлер признался, что не любит летать и выпил на борту немного шампанского. Полиция проводит расследование произошедшего.

    В минувшем сезоне 33-летний Гудлер набрал 11 очков (3 шайбы + 8 результативных передач) в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ за "Даллас Старз". В настоящее время чех является свободным агентом. Гудлер имеет опыт выступления в России за казанский "Ак Барс" и московское "Динамо".

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