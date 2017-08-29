Канадская полиция изъяла рекордную партию кокаина на $250 млн

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Канадская полиция изъяла рекордную партию кокаина весом 1062 кг и стоимостью 250 млн долларов, сообщает телеканал CBC.

Наркотики, которые планировали продать в канадской провинции Онтарио, обнаружили в порту Монреаля.

Как выяснилось, кокаин прибыл из Аргентины в контейнерах для транспортировки и был запечатан в бетонные блоки таким образом, чтобы содержимое было чрезвычайно трудно обнаружить. Задержаны трое подозреваемых.

Напомним, в начале августа прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.