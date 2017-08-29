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    Канадская полиция изъяла рекордную партию кокаина на $250 млн

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    Как выяснилось, кокаин прибыл из Аргентины в контейнерах для транспортировки и был запечатан в бетонные блоки таким образом, чтобы содержимое было чрезвычайно трудно обнаружить.
    Найденный полицией Канады кокаин
    Канал Canada Police Report на Youtube

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Канадская полиция изъяла рекордную партию кокаина весом 1062 кг и стоимостью 250 млн долларов, сообщает телеканал CBC.

    Наркотики, которые планировали продать в канадской провинции Онтарио, обнаружили в порту Монреаля.

    Как выяснилось, кокаин прибыл из Аргентины в контейнерах для транспортировки и был запечатан в бетонные блоки таким образом, чтобы содержимое было чрезвычайно трудно обнаружить. Задержаны трое подозреваемых.

    Напомним, в начале августа прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.

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