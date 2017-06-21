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    Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

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    По данным полиции, кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции, когда две моторные лодки затерялись в акватории пляжа Мимизан.
    Кокаин. Архивное фото
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. На западе Франции пляж выбросило более полутора тонн кокаина, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

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    RT
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    Как стало известно, в рамках расследования были задержаны и помещены под стражу несколько человек, среди которых семь граждан Греции.

    По данным полиции, кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции, когда две моторные лодки затерялись в акватории пляжа Мимизан.

    После того как потерпевшие были эвакуированы, на берег вынесло более 20 мешков кокаина. Как сообщает полиция, их выбросили в океан со спасенной лодки.

    Правоохранительные органы начали расследование по делу о наркотрафике. 

    Напомним, раннее в Тихом океане у побережья Мексики выловили непромокаемые тюки с кокаином общим весом более 1,2 тонны.

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