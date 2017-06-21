Во Франции на пляж вынесло более полутора тонн кокаина

Сергей Тышковец

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. На западе Франции пляж выбросило более полутора тонн кокаина, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Как стало известно, в рамках расследования были задержаны и помещены под стражу несколько человек, среди которых семь граждан Греции.

По данным полиции, кокаин на атлантическом побережье Франции обнаружили во время спасательной операции, когда две моторные лодки затерялись в акватории пляжа Мимизан.

После того как потерпевшие были эвакуированы, на берег вынесло более 20 мешков кокаина. Как сообщает полиция, их выбросили в океан со спасенной лодки.

Правоохранительные органы начали расследование по делу о наркотрафике.

Напомним, раннее в Тихом океане у побережья Мексики выловили непромокаемые тюки с кокаином общим весом более 1,2 тонны.