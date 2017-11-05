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    В Украине задержаны разыскиваемые Интерполом граждане Польши и Молдавии

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    В пункте пропуска "Борисполь" на одного из пассажиров 1976 года сработала база данных Интерпола. Им оказался гражданин Польши, который разыскивался польскими правоохранителями.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Пограничники в Украине задержали граждан Польши и Молдавии, которых разыскивает Интерпол по подозрению в краже и грабеже. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    "Во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Борисполь" на одного из пассажиров 1976 года сработала база данных Интерпола. Им оказался гражданин Польши, который разыскивался польскими правоохранителями за совершение кражи с 2005 года", — говорится в сообщении. Как отмечается, мужчина был задержан.

    Также пограничники задержали в пункте пропуска "Болган" в Винницкой области гражданина Молдавии, его разыскивал Интерпол по подозрению в грабеже.

    Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

    Ранее стало известно, что на польско-украинской границе в контрольном пункте пропуска Медика был задержан подозреваемый в убийстве украинец.

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