В Украине задержаны разыскиваемые Интерполом граждане Польши и Молдавии

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Пограничники в Украине задержали граждан Польши и Молдавии, которых разыскивает Интерпол по подозрению в краже и грабеже. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Борисполь" на одного из пассажиров 1976 года сработала база данных Интерпола. Им оказался гражданин Польши, который разыскивался польскими правоохранителями за совершение кражи с 2005 года", — говорится в сообщении. Как отмечается, мужчина был задержан.

Также пограничники задержали в пункте пропуска "Болган" в Винницкой области гражданина Молдавии, его разыскивал Интерпол по подозрению в грабеже.

Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Ранее стало известно, что на польско-украинской границе в контрольном пункте пропуска Медика был задержан подозреваемый в убийстве украинец.