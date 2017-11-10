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    В Киеве иностранец совершил убийство в хостеле

    (обновлено: )29502
    Подозреваемый в совершении преступления пытался скрыться в России, однако был задержан полицией в Харьковской области.
    Место убийства в хостеле
    Фото Национальной полиции

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киев произошло убийство в хостеле, который расположен в Голосеевском районе.

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    Управление Национальной полиции сообщает, что причиной убийства стал конфликт между постояльцами. В ходе конфликта 26-летний иностранец ударил своего оппонента ножом в сердце.

    После сообщения об убийстве полицейские провели розыскные мероприятия. Подозреваемый, который скрылся с места преступления, был задержан в Харьковской области, откуда он планировал выехать в Россию.

    Установлено, что оба мужчины в момент спора были пьяны. Подозреваемый в убийстве заявил, что сосед по хостелу публично унижал его.

    Задержанный иностранец ранее уже был судим за грабеж.

    Ранее сообщалось, что жительница столичной Оболони обнаружила мертвым своего бывшего мужа. У 45-летнего мужчины были связаны руки и ноги, а в доме – перевернуты все вещи.

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