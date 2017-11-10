В Киеве иностранец совершил убийство в хостеле

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киев произошло убийство в хостеле, который расположен в Голосеевском районе.

Управление Национальной полиции сообщает, что причиной убийства стал конфликт между постояльцами. В ходе конфликта 26-летний иностранец ударил своего оппонента ножом в сердце.

После сообщения об убийстве полицейские провели розыскные мероприятия. Подозреваемый, который скрылся с места преступления, был задержан в Харьковской области, откуда он планировал выехать в Россию.

Установлено, что оба мужчины в момент спора были пьяны. Подозреваемый в убийстве заявил, что сосед по хостелу публично унижал его.

Задержанный иностранец ранее уже был судим за грабеж.

Ранее сообщалось, что жительница столичной Оболони обнаружила мертвым своего бывшего мужа. У 45-летнего мужчины были связаны руки и ноги, а в доме – перевернуты все вещи.