КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Правительство Японии открыло специальное заседание в связи с серией зверских убийств в городе Дзама недалеко от Токио, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Было проведено заседание глав заинтересованных министерств. На этом заседании в связи с произошедшим в городе Дзама я дал указания провести исчерпывающее расследование дела… усилить меры в отношении сайтов, содержащих информацию о самоубийствах, усилить меры по психологической помощи молодым людям, которые размещает в интернете сообщения о своем желании покончить жизнь самоубийством", — сказал Суга по итогам заседания.

Он отметил, что уже через месяц должен быть выработан план мер, которые призваны не допустить повторения подобных преступлений в будущем.

"(Преступник) находил записи своих жертв в Twitter… о том, что они хотят покончить жизнь самоубийством, использовал их крик души для того, чтобы ловко заманить их и убить. Это крайне подлое преступление. Все члены правительства должны приложить все силы для того, чтобы принять меры для предупреждения подобных преступлений", — подчеркнул Суга.

Японию потрясла серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, проживавшим в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Общественный резонанс вызвало и то, что преступления были раскрыты случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.

Но тогда никто не мог предположить, что во время обыска в квартире у подозреваемого 27-летнего Такахиро Сираиси будут обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв. Они стали известны в пятницу.

Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Как удалось выяснить следствию, не все они собирались совершить самоубийство. Широкий общественный резонанс вызвало и то, что в Японии, которую принято считать безопасной страной, могли незаметно исчезнуть и стать жертвами убийцы девять человек за два месяца, а также то, что все убийства и последующие расчленения трупов происходили в обычной городской квартире и не привлекли внимания соседей.

Напомним, в Дании при странных обстоятельствах погибла шведская журналистка Ким Валль. Недавно изобретатель самой крупной частной подводной лодки Nautilus датчанин Петер Мадсен признался, что тело девушки расчленил он.