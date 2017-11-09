В Японии дрон упал в толпу людей

На видео видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей, после чего резко снижается и врезается в стоящих людей. По информации Daily Mail, пострадавшие отделались порезами и ушибами.

Смотрите также: Турчинов показал испытания украинского тактического беспилотника "Горлица"

В Японии первый случай травмирования человека в результате падения дрона был зафиксирован в феврале 2017 года. Тогда килограммовый летательный аппарат, делавший снимки стройплощадки с воздуха, врезался в строительный кран и упал на человека, который получил травму лица.