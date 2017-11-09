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    В Японии дрон упал в толпу людей

    (обновлено: )28
    Шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.
    Канал INTERNATIONAL NEWZ на Youtube

    На видео видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей, после чего резко снижается и врезается в стоящих людей. По информации Daily Mail, пострадавшие отделались порезами и ушибами.

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    В Японии первый случай травмирования человека в результате падения дрона был зафиксирован в феврале 2017 года. Тогда килограммовый летательный аппарат, делавший снимки стройплощадки с воздуха, врезался в строительный кран и упал на человека, который получил травму лица.

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