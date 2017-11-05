КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье утром село Прилиманское Овидиопольского района облетел по периметру квадрокоптер с иконой Казанской Божьей Матери, сообщает издание "Думская".

"Таких заказов у меня еще не было, — говорит директор компании аэросъемки GoProkat Вячеслав Грубый, который помог осуществить обряд. — Просили, чтобы обручальные кольца с неба спускались. Туристические путевки клиентам по воздуху привозил. Даже с портретом кандидата перед выборами летал. А тут — целое село облететь с иконой. Это и сложно и ответственно".

По словам Вячеслава, задача оказалась непростой. Пришлось продумать, как прицепить к квадрокоптеру икону, чтобы на нее не реагировали специальные датчики, отвечающие на устройстве за идентификацию препятствий. Да и само село оказалось немаленьким — 3,5 км в длину и 1,5 в ширину.

Инициатором воздушного крестного хода стала прилиманская предпринимательница Наталья. Таким образом она хочет повлиять на криминогенную ситуацию в родном селе.

Думская.net Дрон с иконой Божьей Матери облетел село под Одессой

"Я каждый день молюсь, чтобы на наше село снизошла благодать, — рассказала нам Наталья. — В последний год у нас что не месяц, так кого-то ограбят или изобьют. Полиция бездействует. Вот я и решилась на такой шаг".

Думская.net Дрон с иконой Божьей Матери облетел село под Одессой

Не обошлось и без маленьких чудес.

"В самом конце облета леска, державшая икону, оборвалась, и ее замотало в один из пропеллеров. По всем правилам дрон должен был упасть, а он спокойно приземлился", — сообщил Грубый.

Думская.net Дрон с иконой Божьей Матери облетел село под Одессой

Ранее сообщалось, что дрон снял уникальные кадры извержения вулкана в Японии. По данным метеорологического агентства Японии, струи дыма из вулкана поднимались на высоту около 2000 метров.