наверх
06.11.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Дроны и 3D-печать. Проект восстановления последнего оплота ИГ в Ираке

    (обновлено: )117
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures
    Проект восстановления Мосула при помощи 3D печати и дронов
    Vincent Callebaut Architectures

    Рекомендуем

    Возложение цветов на Аллее СлавыДень освобождения Киева от фашистов. На Аллее Славы возложили цветы10:29 06.11.2017
    На месте стрельбы в ТехасеРасстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви05:29 06.11.2017
    В доме в Киеве прогремел взрывМощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина00:43 06.11.2017
    Во Львове прошел марш славы ЗУНРНа славу ЗУНР. По Львову прошла "Украинская галицкая армия"22:15 05.11.2017
    Календарь юных обнаженных крестьянокВсе - в село! Календарь юных обнаженных крестьянок17:40 05.11.2017
    Скандальный спортивный календарьШокированы все! Скандальный спортивный календарь12:28 05.11.2017
    Загадочная история дружбы овчарки и совыЗагадочная история дружбы овчарки и совы03:41 05.11.2017
    Савана МонтаноПрекрасная Савана. Звезда соцсети хвастается изумительной фигурой20:42 04.11.2017
    Немецкий фермерский календарь JungbauernkalenderГорячие австрийские парни. Откровенный календарь с обнаженными фермерами15:49 04.11.2017
    Все фотоленты

    Французская архитектурная компания Vincent Callebaut Architectures представила оригинальный проект по возрождению разрушенного вследствие боевых действий города Мосул, который был крупнейшим оплотом "Исламского государства" в Ираке, пишет New Atlas.

    Разрушенный Мосул. Видео
    Канал наYoutube RT (на русском)
    Руины иракского Мосула

    Концепция восстановления города предполагает использование высокотехнологичной 3D-печати и беспилотников.

    В рамках проекта предлагается реконструкция пяти основных мостов в городе, разрушенных во время боевых действий, с установлением на них модульных жилых блоков. Ожидается, что это поможет решить проблему с нехваткой жилья в городе.

    Согласно задумке дизайнеров, концепция заключается в том, чтобы построить новый город над старым городом.

    В июле текущего года Мосул был освобожден от боевиков ИГ.

    Смотрите также: Последний оплот террористов в Ираке. Мосул съемки беспилотника

    Ссылки по теме:
    Теги: