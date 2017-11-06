Дроны и 3D-печать. Проект восстановления последнего оплота ИГ в Ираке

Французская архитектурная компания Vincent Callebaut Architectures представила оригинальный проект по возрождению разрушенного вследствие боевых действий города Мосул, который был крупнейшим оплотом "Исламского государства" в Ираке, пишет New Atlas.

Концепция восстановления города предполагает использование высокотехнологичной 3D-печати и беспилотников.

В рамках проекта предлагается реконструкция пяти основных мостов в городе, разрушенных во время боевых действий, с установлением на них модульных жилых блоков. Ожидается, что это поможет решить проблему с нехваткой жилья в городе.

Согласно задумке дизайнеров, концепция заключается в том, чтобы построить новый город над старым городом.

В июле текущего года Мосул был освобожден от боевиков ИГ.

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