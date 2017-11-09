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    Турчинов показал испытания украинского тактического беспилотника "Горлица"

    (обновлено: )16
    Летные испытания беспилотного летательного аппарата "Горлица" прошли в Украине, сообщил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
    Канал Turchynov на Youtube

    "Сегодня мы с вами присутствовали на первых летных испытаниях беспилотного летательного аппарата "Горлица" производства госпредприятия "Антонов", — сказал Турчинов на брифинге, трансляция которого была опубликована в Facebook.

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    Он сообщил, что беспилотник может проводить разведку, выполнять коррекцию и наведение огня, а также производить пуск и наведение двух ракет "воздух-земля" с дальностью полета в один километр.

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