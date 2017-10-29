В США "Укроборонпром" показал новый беспилотный мини-БТР "Фантом-2"

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" представил новую наземную бронемашину "Фантом-2" на международной выставке оружия AUSA-2017 в Вашингтоне, передает Хроника.инфо.

Данный образец является продолжением линейки украинских инновационных "Фантомов" для ведения современных боевых действий.

"Украинский ОПК быстро имплементирует опыт гибридной войны и внедряет в производство новейшие разработки. Первый "Фантом" был представлен международному сообществу в феврале на IDEX-2017, через полгода наши специалисты разработали следующую его модификацию, а уже сегодня "Фантом-2" становится премьерным вооружением на стенде концерна в рамках AUSA-2017", — сообщил директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул.

Наземный беспилотник "Фантом-2" имеет колесную формулу 8х8 и может быть оснащен гусеницами. Запас хода нового мини-БТРа достигает 130 км, он развивает скорость почти до 60 км/ч, а мощность гибридного двигателя достигает 80 кВт.

Управление осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность которого достигает 20 км, или через волоконный кабель длиной 5 км. Машина оснащена спаренным 23-мм автоматическим пулеметом, системой залпового огня неуправляемыми ракетами РС-80 и двумя пусковыми установками для управляемых противотанковых ракет.