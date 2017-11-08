Украина запустит беспилотники над Россией - Турчинов

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что вскоре начнется разработка стратегических беспилотных летательных аппаратов, способных, мониторить ситуацию на всей территорией России.

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день украинский оборонно-промышленный комплекс научился производить беспилотники тактического уровня. При этом он сообщил, что украинское авиастроительное предприятие "Антонов" по требованию СНБО разработало более мощный БПЛА "Горлица", который относится к оперативно-тактическому уровню.

Туричинов отметил, что данный аппарат способен работать на высоте до пяти тысяч метров, может летать на дальность более тысячи километров. При этом его можно использовать для разных целей: разведки, корректировки огня и ведения огня ракетами "земля-воздух".

"Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Мы должны понимать не только, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", — сказал Турчинов на брифинге в 8 ноября.