В Украине вышел на свободу убийца трех милиционеров

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Впервые в истории Украины на свободу вышел осужденный к пожизненному заключению.

О его освобождении сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По его словам, из тюрьмы в Винницкой области на свободу вышел человек, который был осужден за ряд убийств. Среди жертв "пожизненника" — трое милиционеров.

"Оказалось, что его болезнь препятствует дальнейшему отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы. На нем было несколько трупов. Три из них — работники милиции. Что скажете, Генеральная прокуратура? Теперь в этой стране продается все", — написал Старенький на своей странце в Facebook.

"КП в Украине" сообщает, что речь идет о 44-летнем Александре Каверзине, который не отсидел в тюрьме даже положенных ему 25-ти лет. Суд отпустил его на свободу из-за потери зрения.

В молодости Каверзин входил в состав группировки и занимался грабежами и разбоями. В международный розыск его впервые объявили еще в 1996 году. В дальнейшем банда Каверзина в Хмельницком расстреляла оперативников местного УБОП. В Николаеве было совершено нападение на валютчика. При разбое нападавшие тяжело ранили милиционера, который пытался их задержать.

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Александр Каверзин был задержан в 2001 году. После ареста он подал жалобу, что к нему применили побои и пытки, в результате которых он ослеп.

Уже в 2012 осужденный выиграл иск в Европейском суде по правам человека и отсудить у Украины 40 тысяч евро.

Напомним, 6 ноября Высший специализированный суд Киева отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову, который обвинялся в убийстве женщины в Мариуполе. Колмогоров освобожден из-под стражи