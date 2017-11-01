КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Бывшего главу Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива освободили прямо в зале суда под залог 160 тысяч гривен, сообщает "Страна".

О том, что Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, утром сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину". Он напомнил, что Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.

В свою очередь юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов назвал сообщение "Луценко" "дешевым пиаром". По его словам, Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, и вернулся в Украину за свой счет. Портнов добавил, что во вторник тот "свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям".

В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.