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    Общество

    Каськива экстрадировали из Панамы в Украину

    (обновлено: )33221
    По словам генерального прокурора, Владислава Каськива экстрадировали в ночь на среду. Он подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета на сумму около 7,5 млн грн.
    Владислав Каськив
    УНИАН

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Экс-глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    "В ночь на 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший председатель Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия. Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину. Но не последний",  – написал Луценко на своей странице в Facebook.  

    Юрий Луценко/Facebook, 1 ноября 2017

    В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

    Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.

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