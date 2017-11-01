Каськива экстрадировали из Панамы в Украину

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Экс-глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В ночь на 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший председатель Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия. Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину. Но не последний", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

Юрий Луценко/Facebook, 1 ноября 2017

В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.