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    Убийство Самарского: за информацию по делу обещают 100 тыс грн

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (227)

    (обновлено: )13
    Как стало известно, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Сергея Самарского.
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. 

    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Убийство Самарского: комментарий Нацполиции
    Фонд народного депутата Сергея Шахова заплатит 100 тысяч гривен за информацию по делу об убийстве депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского, сообщила на странице в Facebook начальник отдела связей с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

    "Уважаемые граждане, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Сергея Самарского. Если Вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Сергея Самарского, звоните по номеру: 050-257-56-31", – говорится в сообщении.

    Информацию о вознаграждении депутат Шахов попросил объявить вечером 3 ноября, позвонив на областной телеканал ЛОТ.

    Сергей Самарский
    sed-rada.gov.ua
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    В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

    Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

    Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью Самарского.

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