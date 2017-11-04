Убийство Самарского: за информацию по делу обещают 100 тыс грн

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина.
"Уважаемые граждане, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Сергея Самарского. Если Вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Сергея Самарского, звоните по номеру: 050-257-56-31", – говорится в сообщении.
Информацию о вознаграждении депутат Шахов попросил объявить вечером 3 ноября, позвонив на областной телеканал ЛОТ.
В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.
Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.
Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью Самарского.