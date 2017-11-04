"Политическое убийство" в Киеве. Спор пенсионеров закончился расправой

КИЕВ,4 ноя — РИА Новости Украина. Двое пенсионеров в Киеве устроили кровавые разборки со смертельным исходом из-за ссоры о политике, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в помещении частной фирмы. Между двумя пенсионерами возник конфликт, переросший в драку.

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Когда полицейские прибыли на место драки, то обнаружили 65-летнего уроженца Донецкой области с резаной раной руки. Одежда, обувь и руки мужчины были в крови, а на полу в комнате лежал 69-летний уроженец Черниговской области. Последний был мертв, ему нанесли около 12 ран туловища, шеи и рубленые раны лица.

ГУ НП в Киеве Топор, которым пенсионер из Донецкой области убил коллегу в Киеве

"Предварительно мы установили, что между мужчинами-пенсионерами, которые работали и жили на фирме, возник конфликт на политическую тему. Уроженец Черниговщины обидно высказывался в адрес своего коллеги. Дончанин, когда закончились аргументы, ударил оппонента обухом топора по голове, а после нанес многочисленные ножевые ранения. После совершенного позвонил коллеге, который и сообщил о происшествии руководству предприятия и правоохранителям", — сообщили в полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.