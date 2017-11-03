Загадочный труп возле Самарского. Подозреваемый в убийстве уже задержан

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Мужчину, тело которого нашли неподалеку от места убийства депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, могли лишить жизни в результате конфликта, переросшего в драку, подозреваемый в совершнии преступления уже задержан. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что недалеко от тела депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым ночью, был обнаружен еще один труп.

"Сегодня в Северодонецке сотрудниками полиции во время отработки территории города, возле дома № 28 по улице Центральной, был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Полицией уже установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления", — написала она.

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По словам представителя полиции, по результатам следственно-оперативных действий установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним владельцем квартиры произошел конфликт, который перерос в драку.

"Владелец помещения нанес гостю телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы избавиться от тела, злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры и личным автомобилем вывез и оставил тело возле дома №28 по пр. Центральному г. Северодонецка", — сообщила Погукай.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами. Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью Самарского.