Со следами пыток. Стали известны подробности убийства мужчины в Киеве

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В квартире одной из многоэтажек Оболонского района Киева жена нашла тело бывшего мужа со следами пыток.

"На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшего с многочисленными синяками и ушибами тела. Кроме этого, у 45-летнего владельца квартиры были связаны руки и ноги, а в доме — перевернуты все вещи. Вероятно, злоумышленники искали драгоценные вещи и деньги. Для окончательного выяснения причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — сообщает подробности полиция Киева.

kyiv.npu.gov.ua На месте убийства в Киеве

Правоохранители пообщались с бывшей женой умершего. Женщина рассказала, что решила наведаться к мужу, потому что в течение четырех дней не могла выйти с ним на связь. В дом она пришла вместе со свекровью, которая также не могла дозвониться до сына.

По словам местной жительницы, из квартиры исчез телевизор и золотая цепочка, которую носил на шее погибший.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по предварительной квалификацией по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины и лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.

Напомним, полицейские устанавливают обстоятельства ночного убийства мужчины в центре Харькова. Неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте.