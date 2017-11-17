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    20 лет спустя: пенсионерка призналась в убийстве внучки

    (обновлено: )61901
    Пожилая женщина созналась полиции, что в 1990-х годах самостоятельно приняла роды у дочери, после чего убила младенца.
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    061.ua

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Красноградском районе Харьковской области 67-летняя женщина созналась в убийстве, совершенном 20 лет назад.

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    Пенсионерка дала признательные показания в полиции.

    По ее словам, весной 1997 года в собственной квартире она приняла роды у 24-летней дочери. После появления на свет малыша его бабушка намеренно накрыла его одеялом, а когда ребенок задохнулся — спрятала его в сумку и вынесла на балкон квартиры.

    Спустя двое суток  она отвезла труп младенца в Сумскую область и похоронила его в саду, который принадлежал ее покойным родителям.

    В Красноградском отделе полиции уже возбудили уголовное производство по статье "убийство малолетнего ребенка". Полиция устанавливает местонахождение тела убитого малыша.

    Напомним, в Киеве в Днепровском районе 32-летняя женщина месяц прятала в квартире тело умершей матери.

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