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    Убийство Самарского: появились важные подробности

    (обновлено: )46
    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что на месте убийства депутата Северодонецкого городского совета от Блока Петра Порошенко Сергея Самарского нашли кирпичи. Об этом она заявила в эфире "Громадського".

    "Смерть наступила от удара по голове тупым предметом. На месте происшествия были обнаружены кирпичи", – сказала она и предположила, что именно одним из них и был нанесен удар, от которого скончался Самарский.

    По словам Погукай, у Самарского была проломлена голова и произошло кровоизлияние в мозг.

    Как заявили в полиции, сейчас рассматривают несколько версий гибели депутата: начиная от политической деятельности погибшего и заканчивая бизнес-интересами. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории было обнаружено тело Сергея Самарского с признаками насильственной смерти – разбита голова.

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