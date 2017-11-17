В Киеве дочь месяц прятала труп матери в квартире

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в Днепровском районе 32-летняя женщина месяц прятала в квартире тело умершей матери. Об этом пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

В полицию поступил звонок о том, что из квартиры по улице Плеханова доносится специфический запах.

32-летняя хозяйка квартиры отказалась впустить правоохранителей, однако, услышав про намерения вызвать спасателей, согласилась.

"В квартире действительно был невыносимый запах, а когда мы ее осмотрели, то в одной из комнат на полу нашли труп женщины с признаками разложения. Как нам объяснила хозяйка квартиры, это ее 59-летняя мать, которая умерла полторы недели назад, поэтому сейчас эту информацию мы проверяем ", — сказал начальник Днепровского райуправления полиции Александр Кузьмин.

В квартире также проживала 9-летняя дочь хозяйки квартиры. Ее направили в приют для детей. Отмечается, что с ребенком работают психологи, после чего ее заберет отец.

По словам соседей, запах появился в подъезде еще месяц назад.

В то же время дочь умершей заявила, что не вызвала скорую и полицию, потому что думала, что нужно будет платить деньги, которых у нее не было.

Днями ранее стало известно об убийстве подростком своей матери, после чего он решил свести счеты с жизнью.