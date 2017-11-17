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    Киев

    В Киеве дочь месяц прятала труп матери в квартире

    (обновлено: )18002
    По данным правоохранителей, 32-летняя девушка около месяца скрывала факт смерти ее матери. Однако соседи уже давно начали чувствовать неприятный запах, что доносился из квартиры.
    На месте обнаружения мертвой женщины в квартире
    Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в Днепровском районе 32-летняя женщина месяц прятала в квартире тело умершей матери. Об этом пишет "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    В полицию поступил звонок о том, что из квартиры по улице Плеханова доносится специфический запах.

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    32-летняя хозяйка квартиры отказалась впустить правоохранителей, однако, услышав про намерения вызвать спасателей, согласилась.

    "В квартире действительно был невыносимый запах, а когда мы ее осмотрели, то в одной из комнат на полу нашли труп женщины с признаками разложения. Как нам объяснила хозяйка квартиры, это ее 59-летняя мать, которая умерла полторы недели назад, поэтому сейчас эту информацию мы проверяем ", — сказал начальник Днепровского райуправления полиции Александр Кузьмин.

    В квартире также проживала 9-летняя дочь хозяйки квартиры. Ее направили в приют для детей. Отмечается, что с ребенком работают психологи, после чего ее заберет отец.

    По словам соседей, запах появился в подъезде еще месяц назад.

    В то же время дочь умершей заявила, что не вызвала скорую и полицию, потому что думала, что нужно будет платить деньги, которых у нее не было.

    Днями ранее стало известно об убийстве подростком своей матери, после чего он решил свести счеты с жизнью.

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