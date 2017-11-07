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    Жестокое убийство бизнесмена в Киеве: квартира вверх дном

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    По словам жены погибшего, четыре дня с ним отсутствовала связь, поэтому она вместе со свекровью решила наведаться в его квартиру. Женщина также добавила, что из квартиры исчезли телевизор и золотая цепочка, которую носил на шее муж.
    Видео: Полиция Киева в Facebook

    В Киеве в Оболонском районе в одной из квартир местная жительница обнаружила мертвым своего бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

    Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили потерпевшего с многочисленными синяками и ушибами тела. Кроме этого, у 45-летнего владельца квартиры были связаны руки и ноги, а в доме – перевернуты все вещи.

    Вероятно, злоумышленники искали драгоценные вещи и деньги. Для окончательного выяснения причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – подчеркивают правоохранители.

    Напомним, об инциденте стало известно еще на выходных, однако кадры с места убийства полиция обнародовала только во вторник.

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