Жестокое убийство бизнесмена в Киеве: квартира вверх дном

В Киеве в Оболонском районе в одной из квартир местная жительница обнаружила мертвым своего бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили потерпевшего с многочисленными синяками и ушибами тела. Кроме этого, у 45-летнего владельца квартиры были связаны руки и ноги, а в доме – перевернуты все вещи.

Вероятно, злоумышленники искали драгоценные вещи и деньги. Для окончательного выяснения причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – подчеркивают правоохранители.

Напомним, об инциденте стало известно еще на выходных, однако кадры с места убийства полиция обнародовала только во вторник.