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    Киев

    В Киеве в автомобиле на обочине нашли труп мужчины

    (обновлено: )12101
    По предварительной информации, мужчина погиб насильственной смертью. Сейчас на месте работают оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа.
    В Киеве на Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины,
    espreso.tv

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины, сообщают Стражи.Эспрессо.

    По предварительной информации, мужчина погиб насильственной смертью.

    Сейчас на месте работают оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа. 

    Как сообщалось ранее, в Оболонском районе Киев произошло жуткое преступление.

    espreso.tv
    В Киеве в автомобиле на обочине нашли труп мужчины

    Ночью в одной из квартир на ул. Полярной было обнаружено тело 45-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.

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