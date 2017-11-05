КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины, сообщают Стражи.Эспрессо.

По предварительной информации, мужчина погиб насильственной смертью.

Сейчас на месте работают оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, в Оболонском районе Киев произошло жуткое преступление.

espreso.tv В Киеве в автомобиле на обочине нашли труп мужчины

Ночью в одной из квартир на ул. Полярной было обнаружено тело 45-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.