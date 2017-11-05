В Киеве до смерти замучили бизнесмена

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киев произошло жуткое преступление. Ночью в одной из квартир на ул. Полярной было обнаружено тело 45-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.

"Вчера около 23:40 на спецлинию 102 обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что она четыре дня не могла связаться со своим бывшим мужем. Вместе со свекровью они отправились на ул. Полярную, где проживал мужчина, и обнаружили его мертвым в квартире. При этом она отметила, что в помещении было все перевернуто", – сообщают в ГУ НП Киева.

На месте происшествия выехали следственно-оперативные группы Оболонского района и Главного управления полиции. В квартире находилось тело киевлянина с завязанными руками и ногами, также на нем были многочисленные синяки от побоев.

"По данному факту открыто уголовное производство по 6 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство по корыстным мотивам". Обстоятельства смерти выясняются", – рассказали правоохранители. Злоумышленников ищут.

По предварительным данным, погибший имел отношение к автобизнесу.

Напомним, в Харькове расстреляли авто с мужчиной.