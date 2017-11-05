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    В Киеве до смерти замучили бизнесмена

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (8)

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    В квартире обнаружили тело киевлянина с завязанными руками и ногами, также на нем были многочисленные синяки от побоев. По предварительным данным, погибший имел отношения к автобизнесу.
    Преступники до смерти замучили бизнесмена
    Фото со страницы KyivOperativ в Facebook

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киев произошло жуткое преступление. Ночью в одной из квартир на ул. Полярной было обнаружено тело 45-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.

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    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
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    "Вчера около 23:40 на спецлинию 102 обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что она четыре дня не могла связаться со своим бывшим мужем. Вместе со свекровью они отправились на ул. Полярную, где проживал мужчина, и обнаружили его мертвым в квартире. При этом она отметила, что в помещении было все перевернуто", – сообщают в ГУ НП Киева.

    На месте происшествия выехали следственно-оперативные группы Оболонского района и Главного управления полиции. В квартире находилось тело киевлянина с завязанными руками и ногами, также на нем были многочисленные синяки от побоев.

    "По данному факту открыто уголовное производство по 6 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство по корыстным мотивам". Обстоятельства смерти выясняются", – рассказали правоохранители. Злоумышленников ищут.

    По предварительным данным, погибший имел отношение к автобизнесу.

    Напомним, в Харькове расстреляли авто с мужчиной.

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