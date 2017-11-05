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    Киев

    Смертельный наезд на остановке в Киеве: задержан водитель маршрутки

    (обновлено: )58
    В Киеве у остановки общественного транспорта маршрутка задавила двух человек. Когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей.
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Полицейские задержали водителя маршрутки, которого подозревают в наезде на людей у остановки общественного транспорта в Киеве, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    Накануне пресс-служба полиции сообщила, что в Киеве у остановки общественного транспорта маршрутка задавила двух человек. По данным телеканала "Эспрессо", когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить частных перевозчиков города после ЧП; по факту гибели двух человек открыто уголовное дело.

    "Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Как отмечается, водителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

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