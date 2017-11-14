В Киеве на улице нашли труп дворника - СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения посреди улицы нашли труп.

dtp.kiev.ua, facebook На месте ЧП в Киеве

"Киев. Воссоединения. Обнаружен труп. На месте скорая, полиция и сог. Вокруг метла, ведро, пакеты. Возможно дворник", — сообщает dtp.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины.

Так же в одной из квартир на ул. Полярной было обнаружено тело 45-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.