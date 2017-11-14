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    Киев

    В Киеве на улице нашли труп дворника - СМИ

    (обновлено: )252
    На место происшествия, где было обнаружено тело, прибыла "скорая", полиция и следственно-оперативная группа. Не исключено, что тело принадлежит дворнику.
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua, facebook

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения посреди улицы нашли труп.

    dtp.kiev.ua, facebook
    На месте ЧП в Киеве

    "Киев. Воссоединения. Обнаружен труп. На месте скорая, полиция и сог. Вокруг метла, ведро, пакеты. Возможно дворник", — сообщает dtp.kiev.ua.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины.

    Так же в одной из квартир на ул. Полярной было обнаружено тело 45-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.

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