Дышите глубже, проезжаем Сочи. Горы трупов животных под Одессой

РИА Новости Украина

Огромный скотомогильник организовали неизвестные на северной окраине Одессы, в районе бывшего завода "Центролит", пишет Андрей Правда.

Могильник нам показал местный житель Руслан. Мы встретились с ним на улице Паустовского и отправились в захватывающее путешествие по полузаброшенной промзоне. Сначала по разбитой дороге в Ильичанку. На знаке "Автобаза" свернули направо и поехали вдоль огромных складов до конца асфальта. Дальше – вдоль складского забора по грунтовке. Тут наш проводник остановился и заявил, что мы прибыли.

С недоумением смотрю на него: никаких костей нет и в помине. С одной стороны поля, с другой – заброшенные строения. То ли склады, то ли пустые цехи. Но Руслан уверенно идет к какому-то забору и со словами: "Осторожно, здесь открытые люки!" – ныряет через кусты в большую дыру, зияющую в ограде. Следую за ним, высматривая те самые открытые люки.

Смотрите также: Двое суток на суше и ведра воды: в Бразилии спасли 14-метрового кита

За забором на поросших кустарником асфальтированных дорожках, действительно, много зияющих люков. Некоторые, правда, накрыты шинами. Руслан быстрым шагом передвигается в сторону огромного склада, то и дело сообщая, что "вот прямо сейчас все увидим". В десятке метров от склада взлетают встревоженные вороны, и взору открываются горы костей.

"Это старые, – сообщает проводник, – Мы сейчас их обойдем, там есть посвежее".

Заглядываем в выбитые окна склада. Внутри лежат большие кучи обглоданных туш. Воняет гнилым мясом, кричат вороны, на соседнем "Центролите" заливаются лаем собаки.

Думская.net Под Одессой гниет огромный скотомогильник

Чем дальше, тем шире и свежее костяные завалы. На многих скелетах виднеются остатки мяса и крови.

"Вот это привезли несколько дней назад", – показывает на совсем свежие костяки Руслан.

Думская.net Под Одессой гниет огромный скотомогильник

По его словам. могильник обнаружили несколько месяцев назад предприниматели, работающие на "Центролите": "Еще в конце августа почувствовали зловоние и как-то пошли на запах. Так и нашли это место. Кто и когда вывозит? Никто не знает! Никто не видел".

Отметим, что в Лиманском районе, на земле которого находится эта биологическая бомба, работают несколько крупных мясоперерабатывающих предприятий. По всей видимости, именно они и складируют кости, экономя на правильной утилизации.

Недавно пользователь Facebook Сергей Пирожанский выложил фотографии похожего могильника на берегу Аджалыкского лимана, возле села Александровка. Это примерно в 7 километрах от залежей, обнаруженных нами. Сергей обвинил в нарушении природоохранного законодательства компанию "Гармаш": ее цех как раз в Александровке.

Думская.net Под Одессой гниет огромный скотомогильник

Колбасники, однако, свою причастность отрицают, а за руку их пока никто не поймал.