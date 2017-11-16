Электричка сгорела неподалеку от Кривого Рога

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области в ночь на 16 ноября произошел пожар в пригородном поезде, сообщает региональное управление ГСЧС Украины.

Возгорание произошло в составе неподалеку от Кривого Рога.

Огонь вспыхнул в кабине электрички и быстро перекинулся на вагон.

Пожар в электровозе "Укрзализныци" спасатели тушили несколько часов.

Фото "Вгороде" Сгоревшая электричка в Днепропетровской области

Часть поезда практически полностью уничтожена огнем.

Напомним, что в августе 2017 года электричка загорелась во время движения в Закарпатской области. Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей.