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16.11.201716:11
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    Происшествия

    Электричка сгорела неподалеку от Кривого Рога

    (обновлено: )230
    Пригородный поезд "Укрзализныци" загорелся в ночь на 16 ноября. Огонь охватил кабину и вагон.
    Сгоревшая электричка в Днепропетровской области
    Фото "Вгороде"

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области в ночь на 16 ноября произошел пожар в пригородном поезде, сообщает региональное управление ГСЧС Украины.

    Возгорание произошло в составе неподалеку от Кривого Рога.

    Огонь вспыхнул в кабине электрички и быстро перекинулся на вагон.

    Пожар в электровозе "Укрзализныци" спасатели тушили несколько часов.

    Фото "Вгороде"
    Сгоревшая электричка в Днепропетровской области

    Часть поезда практически полностью уничтожена огнем.

    Напомним, что в августе 2017 года электричка загорелась во время движения в Закарпатской области. Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей.

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