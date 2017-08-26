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    На Закарпатье на ходу загорелась электричка

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    Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, машинист, заметив возгорание в моторном отсеке, остановил поезд и отцепил вагон-кабину.
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    На Закарпатье на ходу загорелась электричка
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Электричка загорелась во время движения в Хустском районе Закарпатской области, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

    "Между населенными пунктами Стеблевка и Сокирница возник пожар в пригородном поезде Королево-Тересва. Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах", — говорится в сообщении.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    На Закарпатье на ходу загорелась электричка

    До прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей.

    Травмированных и погибших в результате инцидента нет.

    Ранее в августе в Киеве полсотни мужчин с битами и дымовыми шашками атаковали электричку.

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