КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Электричка загорелась во время движения в Хустском районе Закарпатской области, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

"Между населенными пунктами Стеблевка и Сокирница возник пожар в пригородном поезде Королево-Тересва. Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах", — говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям На Закарпатье на ходу загорелась электричка

До прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей.

Травмированных и погибших в результате инцидента нет.

Ранее в августе в Киеве полсотни мужчин с битами и дымовыми шашками атаковали электричку.