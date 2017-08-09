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    Репортажи

    Эксперт: нападение с битами на электричку в Киеве - это ЧП

    (обновлено: )13
    Разрисованные вандалами вагоны все еще находятся в эксплуатации, поскольку график пригородных перевозок очень плотный, каждый вагон на счету, сообщил директор Департамента пригородных пассажирских перевозок Владимир Скобленко.
    Нападение и раскраска электрички в Киеве
    ЮЗЖД/Facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В Киеве на платформе станции им. Георгия Кирпы 7 августа неизвестные лица задействовали стоп-кран и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка — Киев. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

    Нападавших было более 50 человек, а нанесенные железной дороге убытки составляют 150 тысяч гривен. Неизвестные задержали поезд на 25 минут, пассажиров электрички не выпускали из вагонов.

    ЮЗЖД/Facebook
    Нападение и раскраска электрички в Киеве

    Также эти люди с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста. Нападавшие жгли на платформе дымовые шашки, а весь процесс снимали на видео.

    Подробнее о произошедшем инциденте в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил директор Департамента пригородных пассажирских перевозок Владимир Скобленко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Розкажіть детальніше, що відбулося?

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    пресс-служба СБУ
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    — Дійсно, ганебний випадок стався вчора ввечері з приміським поїздом Гребінка-Київ, завдано збитків "Укрзалізниці". Насамперед хочу сказати про те, що ця група молодиків спричинила збитки залізниці в тому, що це рухомий склад, вісім вагонів, це ті вагони, які щоденно — і вранці, і ввечері, і вдень — везуть наших пасажирів на роботу і з роботи. На жаль, такі випадки не поодинокі, але останній випадок був надзвичайним, тому що раніше були випадки в пунктах відстою, розмальовували вагони, але це, як правило було, один-два вагони, діяли групою невеликою. Щоб так, на час руху приміського потягу, це вперше таке.

    Ці вагони вже відправлені на перефарбування?

    — На теперішній час вагони наразі знаходяться в експлуатації. Бо у нас кожен вагон на обліку і дуже щільний графік для обслуговування приміських перевезень. Але будемо ці вагони перефарбовувати.

    Напомним, эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

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