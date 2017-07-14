Консул Израиля потребовал наказать вандалов во Львове

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Консул Израиля в Западном регионе Украины требует наказания для виновных в антисемитских актах вандализма, совершенных во Львове на территории мемориального комплекса "Пространство синагог" у бывшего дома евреев, а также виновных в попытке поджога действующей синагоги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу консульства Израиля в Украине.

В ночь на 13 июля трое молодых людей пытались испортить сооружение на территории "Пространства синагог", рисуя краской на одной из плит свастику. Полицейских вызвал прохожий. По данным правоохранителей, возраст злоумышленников составляет 15, 16 и 20 лет. Их заставили стереть надписи и отправили в Галицкий отдел полиции.

"Как почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, я благодарен сознательным жителям Львова за то, что они прикладывают усилия, чтобы остановить волну антисемитизма, которую мы в последнее время наблюдаем во Львове и других городах Украины. Это очень плохо влияет на имидж Украины в мире. Правоохранительные органы до сих пор не наказали виновных в актах вандализма, совершенных на территории мемориального комплекса "Пространство синагог" и у бывшего дома евреев на ул. Шолом-Алейхема. Продолжается расследование попытки поджога действующей синагоги на ул. Братьев Михновских, 4 коктейлями Молотова", — говорится в сообщении.

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При этом консул добавил, что в современном мире нет места ксенофобии и антисемитизму. Он направил письмо в Главное управление Нацполиции во Львовской области с просьбой возбудить уголовное дело против вандалов, которых удалось поймать.

Rostyslav Makukh/Facebook Во Львове вандалы нарисовали свастику на еврейском мемориале

Ранее в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.