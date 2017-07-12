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    Вандалы облили краской памятник советским солдатам в Кропивницком

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (355)

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    Злоумышленники облили фигуры военных краской, также они перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись", "за власть советов" и написали вместо этого "они убивали украинцев".
    Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком
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    dp.npu.gov.ua
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    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком, сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в области.

    "Сейчас решается вопрос о внесении по этому факту информации в ЕРДР по ч.1 ст.296 УК — хулиганство", — сообщили в пресс-службе.

    Как отмечается, злоумышленники облили фигуры военных краской, также они перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись", "за власть советов" и написали вместо этого "они убивали украинцев" и изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.

    Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.

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