Вандалы облили краской памятник советским солдатам в Кропивницком

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dp.npu.gov.ua Вандализм в Днепре. "Это - нелюди", - говорит скульптор Вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком, сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в области.

"Сейчас решается вопрос о внесении по этому факту информации в ЕРДР по ч.1 ст.296 УК — хулиганство", — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, злоумышленники облили фигуры военных краской, также они перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись", "за власть советов" и написали вместо этого "они убивали украинцев" и изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.

Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.

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