Вандалы облили краской памятник советским солдатам в Кропивницком

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УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в области.
"Сейчас решается вопрос о внесении по этому факту информации в ЕРДР по ч.1 ст.296 УК — хулиганство", — сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, злоумышленники облили фигуры военных краской, также они перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись", "за власть советов" и написали вместо этого "они убивали украинцев" и изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.
Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.
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