В херсонском парке вандалы закрасили "Украину" красной краской

Фото из открытых источников

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Возле входа в парк "Херсонская крепость" неизвестные зарисовали красной краской фотографии героев, а также установленные там буквы "Украина".

"Поступило сообщение о том, что неизвестные лица по ул. Перекопской, возле входа в парк "Херсонская крепость", закрасили объемные буквы "Украина" и фотографии героев, расположенных на Аллее Героев. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции. Полицейские обнаружили, что фотографии героев и арт-объект буквы "Украина" закрашены красной краской", — говорится в сообщении.

Читайте также: Успех после клипа Бибера. Сексуальная крымчанка покоряет интернет

Информация внесена в журнал Единого реестра. Предварительная квалификация — ст. 296 УК Украины (хулиганство).

ГУ НП в Черкасской области, 30 июля 2017

Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.