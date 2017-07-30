наверх
30.07.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В херсонском парке вандалы закрасили "Украину" красной краской

    (обновлено: )20750
    Неизвестные закрасили красной краской объемные буквы "Украина" и фотографии героев, расположенных на Аллее Героев возле входа в парк "Херсонская крепость".
    Парк Херсонская крепость. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Возле входа в парк "Херсонская крепость" неизвестные зарисовали красной краской фотографии героев, а также установленные там буквы "Украина".

    "Поступило сообщение о том, что неизвестные лица по ул. Перекопской, возле входа в парк "Херсонская крепость", закрасили объемные буквы "Украина" и фотографии героев, расположенных на Аллее Героев. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции. Полицейские обнаружили, что фотографии героев и арт-объект буквы "Украина" закрашены красной краской", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Успех после клипа Бибера. Сексуальная крымчанка покоряет интернет

    Информация внесена в журнал Единого реестра. Предварительная квалификация — ст. 296 УК Украины (хулиганство).

    ГУ НП в Черкасской области, 30 июля 2017

    Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дали - забрали гражданство. Новые и бывшие украинцы. Инфографика
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев