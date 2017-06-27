В Харькове дотла сгорели вагоны электрички

Патрульная полиция Харькова
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Два электровагона сгорели дотла в депо Харькова, сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.
Инцидент произошел накануне на улице Саратовской.
Сообщается, что сгоревшие вагоны были предназначены на списание на металлолом.
Патрульная полиция Харькова
В Харьковском депо сгорело два вагона
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что Киевский горсовет намерен разрешить коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" продать 2 вагона на сумму 12 млн гривен для покрытия задолженности.