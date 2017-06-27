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    Происшествия

    В Харькове дотла сгорели вагоны электрички

    (обновлено: )211
    В депо Харькова сгорели два вагона, которые были предназначены на списание на металлолом. Пострадавших в результате инцидента нет. Подробности выясняются.
    В Харьковском депо сгорело два вагона
    Патрульная полиция Харькова

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Два электровагона сгорели дотла в депо Харькова, сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

    Инцидент произошел накануне на улице Саратовской.

    Сообщается, что сгоревшие вагоны были предназначены на списание на металлолом.

    Патрульная полиция Харькова
    В Харьковском депо сгорело два вагона

    Пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее сообщалось, что Киевский горсовет намерен разрешить коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" продать 2 вагона на сумму 12 млн гривен для покрытия задолженности.

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