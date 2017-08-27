Под Харьковом электричка насмерть сбила мужчину

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области электричка насмерть сбила неизвестного мужчину, которому на вид было около 40 лет, сообщает пресс-служба полиции области.

"На 239-м километре перегона "Залютино-Куряж" электричка сбила насмерть неизвестного мужчину, которому было около 40 лет. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. Подробности трагедии выясняются", — сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что пожары в трех поездах с пассажирами произошли за последние три дня в Украине, пострадавших нет.