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    Под Харьковом электричка насмерть сбила мужчину

    (обновлено: )12
    В полиции Харьковской области сообщили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и был насмерть сбит проезжавшей электричкой.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области электричка насмерть сбила неизвестного мужчину, которому на вид было около 40 лет, сообщает пресс-служба полиции области.

    "На 239-м километре перегона "Залютино-Куряж" электричка сбила насмерть неизвестного мужчину, которому было около 40 лет. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. Подробности трагедии выясняются", — сообщает полиция.

    Ранее сообщалось, что пожары в трех поездах с пассажирами произошли за последние три дня в Украине, пострадавших нет.

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