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    Происшествия

    Экстрим на ж/д. Три поезда с пассажирами горели во время движения за 3 дня - СМИ

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    Сообщается, что в результате инцидента на железной дороге с возгоранием в пассажирских поездах пострадавших не было. Пассажиры были оперативно эвакуированы.
    Пожар в поезде в Винницкой области
    vn.20minut.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Пожары в трех поездах с пассажирами произошли за последние три дня в Украине, пострадавших нет, сообщает в субботу издание "Тыждень.ua".

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    "В Украине за три дня во время движения загорелись три поезда с пассажирами", — говорится в сообщении.

    Как сообщает СМИ со ссылкой на издание "Левый берег", в субботу утром во время движения загорелся электропоезд №828 Жмеринка — Киев, пожар возник в 10-м вагоне и перекинулся на соседний. Пассажиры успели выйти из поезда.

    Сообщается, что в пятницу в Закарпатской области возник пожар в пригородном поезде Королево — Тересва. Возгорание возникло в моторном отсеке, машинист остановил поезд, отцепил кабину и организовал эвакуацию пассажиров.

    В четверг вечером в Винницкой области загорелся пассажирский поезд Гайворон — Рудница, машинист отцепил три вагона, в которых находились 25 человек. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь успел охватить весь локомотив. Никто пассажиров и персонала не пострадал. Пока о причинах возгорания ничего не известно, издание со ссылкой на местный сайт "20 минут".

    Напомним, 22 августа село Новокаменка в Донецкой области было практически уничтожено в результате крупного пожара.

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