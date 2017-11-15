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    Происшествия

    Под Николаевом поезд насмерть сбил женщину

    (обновлено: )4
    Рельсы. Архивное фото
    flickr.com/ Johnathan Nightingale

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Южноукраинске Николаевской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области в соцсети Facebook.

    Отмечается, что 14 ноября на железнодорожном вокзале в Южноукраинске грузовой поезд, который следовал в направлении Трикраты-Помошная, сбил 85-летнюю женщину. В результате полученных повреждений пенсионерка погибла на месте.

    Следователями начато уголовное производство по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

    Правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия.

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