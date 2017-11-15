наверх
15.11.201714:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Высокоскоростной поезд в Германии столкнулся с кабанами

    (обновлено: )31310
    После столкновения с кабанами пассажиры пересели в проезжавший мимо поезд из Базеля и добрались до Берлина, опоздав почти на 4 часа. Движение по участку путей, где произошло столкновение, было восстановлено только поздней ночью.
    Полицейские на железной дороге в Германии. Архивное фото
    DANIEL ROLAND / AFP

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Высокоскоростной поезд ICE столкнулся с кабанами и не смог продолжить движение, сообщила федеральная полиция Берлина и Бранденбурга.

    "В настоящий момент в районе вокзала Ратенов (земля Бранденбург — ред.) нарушено железнодорожное сообщение. Поезд ICE столкнулся с кабанами", — сообщила полиция в Twitter во вторник вечером.

    "ICE, к сожалению, больше не может продолжать движение. Около 400 пассажиров будут эвакуированы в новый предоставленный поезд", — говорится в сообщении.

    Как сообщает Berliner Zeitung, в итоге пассажиры пересели в проезжавший мимо поезд из Базеля и добрались до Берлина, опоздав почти на 4 часа. Движение по участку путей, где произошло столкновение, было восстановлено только поздней ночью.

    О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

    Напомним, ранее самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" зацепил крылом грузовик в международном аэропорту "Борисполь".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Российские военнослужащие в Приднестровье
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?