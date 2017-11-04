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    Украинцы в России. Статистика поездок растет

    (обновлено: )12620
    С начала 2017 года Россию посетили 5,7 млн украинцев, что уже на 1,6 млн больше, чем в прошлом году, отмечают в Госпогранслужбе Украины. Проследить динамику поездок украинцев в РФ предлагаем в инфографике РИА Новости Украина.
    Поездки украинцев в Россию. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украинцы стали чаще ездить в Россию, заявил на днях помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

    По его словам, только с начала 2017 года Россию посетили 5,7 млн украинцев, что уже на 1,6 млн больше, чем в прошлом году. При этом Слободян отметил, что и россияне тоже посещают Украину чаще, чем это было в том же прошлом году.

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    Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%. Лишь 37% жителей Украины сказали, что относятся сейчас к РФ хорошо.

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