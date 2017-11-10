Под Винницей поезд сбил женщину

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Винницкой области на железнодорожной колее обнаружено тело мертвой женщины, сообщает пресс-служба Национальной полиции в пятницу, 10 ноября.

Труп был найден на рельсах возле села Ковалевка Немировского района. Тело обнаружили местные жители.

Полиция сообщает, что на теле покойной обнаружены повреждения, характерные для наезда поезда.

Уже установлена личность погибшей — это 67-летняя жительница села Кирово.

Под подозрение попал экипаж поезда, который проходил по этой железнодорожной ветке незадолго до гибели пенсионерки.

Уголовное расследование проводится по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, что вызвало смерть пострадавшего".

Санкция статьи предполагает до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве поезд насмерть сбил девушку на железнодорожном переезде, находящемся на проспекте Науки у Столичного шоссе. Она пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме.