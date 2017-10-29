В Донецкой области поезд сбил человека

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Утром, 29 октября, в Бахмуте под колесами поезда погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

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Как сообщили в полиции, около 5 утра они получили сообщение от дежурного по станции о том, что поезд пригородного назначения совершил наезд на мужчину, который от полученных травм умер на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Напомним, в начале октября в Киеве женщина попала под поезд. Ранее в поселке Воловцы Закарпатской области поезд Ужгород — Харьков насмерть сбил сразу двух мужчин.