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    Киев

    В киевском метро человек попал под поезд

    (обновлено: )19512
    Движение поездов на Святошинско-Броварской линии киевского метро приостанавливалось из-за того, что "человек попал под поезд". Женщина или мужчина, не уточняется.
    Станция метро Левобережная в Киеве. Архивное фото
    kievvlast.com.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина.  Человек попал под поезд на Святошинско-Броварской линии киевского метро, движение приостанавливалось, в настоящее время оно восстановлено, сообщает вечером в четверг пресс-служба столичного метрополитена.

    "На красной ветке восстановили движение. На перегоне "Левобережная" — "Дарница" человек попал под поезд. Детали выясняются. Работают полиция и медики", — говорится на странице столичной "подземки" в Facebook.

    Киевский метрополитен/Facebook, 19 октября 2017

    В сентябре на "синей ветке" Киевского метрополитена возникло задымление из-за короткого замыкания без последующего горения в генераторе системы автоматической сигнализации. Часть станций не работала в течение нескольких часов.

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