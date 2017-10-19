В киевском метро человек попал под поезд

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Человек попал под поезд на Святошинско-Броварской линии киевского метро, движение приостанавливалось, в настоящее время оно восстановлено, сообщает вечером в четверг пресс-служба столичного метрополитена.

"На красной ветке восстановили движение. На перегоне "Левобережная" — "Дарница" человек попал под поезд. Детали выясняются. Работают полиция и медики", — говорится на странице столичной "подземки" в Facebook.

Киевский метрополитен/Facebook, 19 октября 2017

В сентябре на "синей ветке" Киевского метрополитена возникло задымление из-за короткого замыкания без последующего горения в генераторе системы автоматической сигнализации. Часть станций не работала в течение нескольких часов.