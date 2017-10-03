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    Поезд "Ужгород-Харьков" насмерть сбил двоих мужчин

    (обновлено: )129
    Сообщается, что пассажирский поезд двигался в сторону Львова и совершил наезд на жителя пгт Воловец 1964 года и жителя села Конора 1983 года рождения.
    Железная дорога. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В поселке Воловцы Закарпатской области поезд "Ужгород — Харьков" насмерть сбил сразу двух мужчин.

    Как сообщила Мukachevo.net спикер ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, поезд №114 "Ужгород — Харьков" наехал на двух мужчин перед остановкой "Яблонев".

    На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что поезд двигался в сторону Львова и совершил наезд на жителя пгт Воловец 1964 года рождения и жителя села Конора 1983 года рождения.

    От полученных травм мужчины скончались на месте.

    Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области. Водитель ГАЗ-66, 42-летний житель Старосамборского района при перевозке дров не остановился на регулируемом железнодорожном переезде на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.

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