Поезд "Ужгород-Харьков" насмерть сбил двоих мужчин

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В поселке Воловцы Закарпатской области поезд "Ужгород — Харьков" насмерть сбил сразу двух мужчин.

Как сообщила Мukachevo.net спикер ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, поезд №114 "Ужгород — Харьков" наехал на двух мужчин перед остановкой "Яблонев".

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что поезд двигался в сторону Львова и совершил наезд на жителя пгт Воловец 1964 года рождения и жителя села Конора 1983 года рождения.

От полученных травм мужчины скончались на месте.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области. Водитель ГАЗ-66, 42-летний житель Старосамборского района при перевозке дров не остановился на регулируемом железнодорожном переезде на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.