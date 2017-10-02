Под Киевом автомобиль попал под поезд, есть жертвы

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области автомобиль попал под поезд. Это произошло в пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде, сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что автомобиль пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения пассажир автомобиля погиб. Водителя госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения электропоезда и грузовика во Львовской области. Водитель ГАЗ-66, 42-летний житель Старосамборского района при перевозке дров не остановился на регулируемом железнодорожном переезде на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.