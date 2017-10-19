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    Общество

    Медведчук ответил на идею ограничить поездки в Россию словами Гоголя

    (обновлено: )67771
    По мнению Виктора Медведчука, измышления авторов законопроекта о вербовке госслужащих для ведения антигосударственной деятельности не выдерживают никакой критики.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук считает, что законопроект, которым предлагается временно ограничить поездки госслужащих в Россию, направлен на разрыв оставшихся связей с РФ.

    В Верховной Раде в начале октября был зарегистрирован законопроект, которым предлагается временно ограничить право государственных служащих, кроме сотрудников дипломатических служб, на выезд в Россию. За нарушение ограничения документом предусмотрена административная ответственность.

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    "Как тут не вспомнить крылатые слова Николая Гоголя: "Вот подлинно, если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум"! Когда изучаешь этот, с позволения сказать, продукт законотворческой деятельности, невольно начинаешь задумываться о здравомыслии депутатов, готовивших его… То, что данный законопроект подготовлен представителями пропрезидентской фракции, весьма показательно. Скажу больше: указанный документ наносит удар по международному имиджу Украины и лично президента", — написал Медведчук в своем блоге на сайте движения.

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    Нечего вам там делать. Соцсети о планах ограничить поездки в РФ

    По его словам, измышления авторов законопроекта о вербовке госслужащих для ведения антигосударственной деятельности не выдерживают никакой критики. Истинная цель документа, по мнению Медведчука — это "разрыв еще оставшихся связей с РФ и отдаление двух стран".

    "Все эти решения не в интересах Украины. Именно поэтому украинское общество открыто выступает против них. Можно не сомневаться, такая же участь постигнет и законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)". Ведь все инициативы, направленные не на созидание, а на разрушение, не на объединение, а на раскол страны, обречены на провал, поскольку противоречат самой мировоззренческой позиции толерантного и миролюбивого украинского народа", — написал Медчедчук.

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    Он считает, что все попытки власти "насаждать ненависть к России и российскому народу, создавая образ врага", терпят фиаско.

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва настаивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    РИА Новости Украина
    Кого коснется запрет на поездки в Россию. Инфографика

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