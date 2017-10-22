В США сошедший с рельсов поезд врезался в здание

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В американском городе Ноксвилл, что в штате Теннесси, поезд сошел с рельсов и врезался в здание, сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в Twitter.

"Сошел с рельсов поезд с 50 вагонами. Повреждены по меньшей мере два здания. Полиция оценивает потенциальный риск. Избегайте этого района", — говорится в сообщении.

twitter.com/Knoxville_PD В США поезд сошел с рельсов и врезался в здание

Сообщается, что на место инцидента прибыли пожарные.

Напомним, 13 сентября около полудня в Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай украинского производства. Инцидент произошел напротив Гольберговской церкви.