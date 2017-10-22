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    В мире

    В США сошедший с рельсов поезд врезался в здание

    (обновлено: )12
    По данным местной полиции, сошел с рельсов поезд с 50 вагонами, в результате были повреждены по меньшей мере два здания. Полиция оценивает потенциальный риск.
    В США поезд сошел с рельсов и врезался в здание
    twitter.com/Knoxville_PD

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В американском городе Ноксвилл, что в штате Теннесси, поезд сошел с рельсов и врезался в здание, сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в Twitter.

    "Сошел с рельсов поезд с 50 вагонами. Повреждены по меньшей мере два здания. Полиция оценивает потенциальный риск. Избегайте этого района", — говорится в сообщении.

    twitter.com/Knoxville_PD
    В США поезд сошел с рельсов и врезался в здание

    Сообщается, что на место инцидента прибыли пожарные. 

    Напомним, 13 сентября около полудня в Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай украинского производства. Инцидент произошел напротив Гольберговской церкви.

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