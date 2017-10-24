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    В Индии поезд протаранил толпу: есть жертвы

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    Наезд произошел, когда пострадавшие возвращались домой после религиозного омовения в одной из местных рек. Как отмечается, в момент происшествия в той местности был туман, и поэтому женщины могли не заметить приближения поезда.
    ЧП с поездом в Индии
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Поезд протаранил толпу женщин, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате ЧП в Индии четыре женщины погибли и еще пятеро получили серьезные травмы.

    Пострадавшие возвращались домой после религиозного омовения в одной из местных рек.
    По словам представителя местной полиции, в момент происшествия в той местности был туман, и поэтому женщины могли не заметить приближения поезда.

    По статистике, ежегодно на железнодорожных путях погибает до тридцати тысяч индейцев. В основном трагедии происходят именно вследствие попыток перейти рельсы в неположенных местах, чтобы сократить путь.

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