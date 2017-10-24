В Индии поезд протаранил толпу: есть жертвы

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КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Поезд протаранил толпу женщин, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате ЧП в Индии четыре женщины погибли и еще пятеро получили серьезные травмы.

Пострадавшие возвращались домой после религиозного омовения в одной из местных рек.

По словам представителя местной полиции, в момент происшествия в той местности был туман, и поэтому женщины могли не заметить приближения поезда.

По статистике, ежегодно на железнодорожных путях погибает до тридцати тысяч индейцев. В основном трагедии происходят именно вследствие попыток перейти рельсы в неположенных местах, чтобы сократить путь.