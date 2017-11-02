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    В Одессе подросток вылез на поезд и получил удар током

    (обновлено: )44
    По словам советника главы одесской полиции Руслана Форостяка, 12-летний мальчик получил ожоги 50 процентов тела. Инцидент произошел в Суворовском районе города.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Подросток вылез на железнодорожный вагон и получил удар током контактной сети на станции "Сортировочная" в Одессе, он госпитализирован, сообщил советник главы Главного управления Нацполиции в области Руслан Форостяк.

    Инцидент произошел в Суворовском районе города в среду. По данным Форостяка, в результате 12-летний мальчик получил ожоги 50% тела.

    Руслан Форостяк/Facebook, 1 ноября 2017

    Ранее две 12-летние девочки решили прокатиться на подножке грузового автомобиля, развозившего продукты по магазинам. В результате падения дети получили серьезные травмы — одна из них скончалась в больнице, вторая находится в реанимации.

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