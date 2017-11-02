В Одессе подросток вылез на поезд и получил удар током

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Подросток вылез на железнодорожный вагон и получил удар током контактной сети на станции "Сортировочная" в Одессе, он госпитализирован, сообщил советник главы Главного управления Нацполиции в области Руслан Форостяк.

Инцидент произошел в Суворовском районе города в среду. По данным Форостяка, в результате 12-летний мальчик получил ожоги 50% тела.

Руслан Форостяк/Facebook, 1 ноября 2017

Ранее две 12-летние девочки решили прокатиться на подножке грузового автомобиля, развозившего продукты по магазинам. В результате падения дети получили серьезные травмы — одна из них скончалась в больнице, вторая находится в реанимации.