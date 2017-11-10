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    В Запорожской области найден тайник с килограммами тротила

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    В тайнике полиция нашла десятки корпусов для гаранат Ф-1 и РГД-5, сотни патронов и заряд для гранатомета СПГ-9.
    Тайник с оружием в Запорожской области
    Фото Нацполиции

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Правохранители обнаружили тайник с боеприпасами в лесополосе в Запорожской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

    По данным полиции, тайник был оборудован в лесополосе вблизи села Вершина в Запорожской области.

    "Полицейские изъяли 26 корпусов гранат Ф-1, девять корпусов гранат РГД-5, один корпус гранаты РГО, четыре корпуса гранаты РГН, один выстрел к гранатомету СПГ-9, 34 запала к гранатам УЗРГМ 2, три запала УДО, 145 патронов к пулемету калибра 7,62 миллиметра, 101 патрон к автомату Калашникова калибра 7,62 миллиметра и 2,2 килограмма тротила", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Фото Нацполиции
    Тайник с оружием в Запорожской области

    Боеприпасы отправили на экспертизу. Возбуждено дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, 17 октября в Киеве был обнаружен тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, которые могли быть использованы во время митинга у здания Верховной Рады.

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